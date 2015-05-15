منع 8 مصريات من السفر إلى تركيا تنفيذاً لتعليمات أمنية جديدة

منعت سلطات مطار القاهرة، اليوم الجمعة، 8 سيدات مصريات من السفر إلى تركيا فى بداية تطبيق لتعليمات جديدة لسفر المصريات تقضى بضرورة حصولهن على موافقة ضابط الاتصال من مصلحة الجوازات على سفرهن.

وقالت مصادر مسئولة بمطار القاهرة، إنه تم فى الساعات الماضية تطبيق تعليمات جديدة لسفر المصريات لتركيا تقضى بضرورة حصول الفئات العمرية من 18 إلى 40 عاما على موافقة مسبقة من ضابط الاتصال من مصلحة الجوازات.

وأضافت المصادر، أن التعليمات الجديدة تأتى "فى إطار إجراءات أمنية لتأمين سفر المصريات إلى تركيا خوفا من انضمام بعضهن إلى تنظيم داعش الإرهابى، حيث تبين قيام مجموعات إرهابية لتشجيع المصريات للسفر إلى التنظيم الإرهابى".

وتابعت أنه فى ضوء التعليمات الجديدة تم منع 8 مصريات من السفر إلى تركيا خلال الساعات الماضية بشكل فردى، حيث تم إبلاغ شركات السياحة من قبل بهذا القرار بالنسبة لسفر المجموعات السياحية.

وفرضت مصر فى شهر ديسمبر الماضى قيودا على سفر المصريين إلى تركيا، حيث ألزمت المسافرين بالحصول على موافقات أمنية من الجهات المختصة.