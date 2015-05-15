السيد البدوى: قيادات "الوفد" ملتزمة بما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس

وجه الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لتدخله فى أزمة الوفد، مشيرا إلى أن الرئيس حريص على التعددية الحزبية وتقوية الأحزاب، ولفت إلى أن قيادة الوفد ملتزمة بما تم الاتفاق عليه خلال لقاء رئيس الجمهورية.

وأضاف خلال كلمة فى مؤتمر عقده على هامش انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، نحتاج إلى وحدة صف المصريين، موضحًا أن الرئيس أكد أن المرحلة الحالية لا تتحمل شقاقا بين صفوف الوفديين، والمصريين بصفة عامة، موضحا "علينا التكاتف لتحويل مواد الدستور إلى تشريعات جديدة" ونرحب بالجميع فى بيت الأمة.

وتابع رئيس حزب الوفد: عندما نسمى أشخاص أنهم " تيار الإصلاح" فهل الجمعية العمومية جاءت لتخريب الحزب، فلن يكون فى بيت الأمة مكان لجمعية ممولة تخلط بين العمل الحزبى وعمل خاص بها، وهناك مزايدات ونعلم أن هذا سيحدث، الوفد على قلب رجل واحد، والحفاظ عليه أمانة فى رقبة الجميع".

واستطرد السيد البدوى قائلًا: "الحديث عن إهدار أموال الحزب "حديث إفك" يراد به باطل، فالحزب لم ينفق على رحلات وكل ما يتم إنفاقه من التبرعات، ومن أموال صحيفة الحزب، وعرضنا مذكرة على سكرتير عام الوفد لكسر وديعة الحزب لسداد مرتبات الصحفيين ووقع عليها فؤاد بدراوى".

بالفيديو.. أعضاء الوفد يتوافدون على مقر الحزب للمشاركة فى انتخابات الهيئة العليا

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ابن الدولة يكتب: لماذا يتدخل الرئيس فى أزمة حزب الوفد.. فوّت الفرصة على من اعتادوا الترويج بأن الرئيس لا يريد أحزابًا قوية وعلى من يقولون «بلاها أحزاب».. وأكد أنه يريد أحزابًا قوية ومجلس نواب حقيقيًا

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