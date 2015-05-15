المشاركون فى انتخابات الهيئة العليا للوفد يجددون الثقة فى السيد البدوى

جدد أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد المشاركون فى انتخابات الهيئة العليا، قبل قليل، الثقة فى السيد البدوى كرئيس للحزب.>وقال المستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام حزب: "إن حزب الوفد بيت الوطنية المصرية و بيت الديمقراطية مشيرا أن حزب الوفد كان مثالا يقتدى به فى ثورة 1919 وله مسيرة ناصعة مشرقة فى الدفاع عن هذا الشعب و مصلحة الشعب و الوطن، فاليوم هو واستكمال لمسيرة حزب الوفد الناصعة و المشرقة و مازال مستمر فى خدمة الشعب من أجل الديمقراطية ">وأضاف خلال مؤتمر الجمعية العمومية للحزب: "اليوم حزب الوفد يعلم الجميع معنى الديمقراطية بالمفهوم الصحيح الرأى و الرأى الآخر، مشيرا أن الشعب المصرى يمر بمرحلة فارقة لبناء مستقبل أفضل بعد قيامه بثورتين، و الشعب، لو رأى القيادة السليمه يصنع المعجزات وبالفعل يوجد قيادة سليمة بقيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى".>وأقترح أبو شقة خلال المؤتمر على هامش انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد تجديد الثقة للسيد البدوى ووافق المتواجدين وسط تهليل وزغاريد وترديد هتافات: "تحيا الوفد، البدوى رئيس الحزب".

بالفيديو.. أعضاء الوفد يتوافدون على مقر الحزب للمشاركة فى انتخابات الهيئة العليا

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ابن الدولة يكتب: لماذا يتدخل الرئيس فى أزمة حزب الوفد.. فوّت الفرصة على من اعتادوا الترويج بأن الرئيس لا يريد أحزابًا قوية وعلى من يقولون «بلاها أحزاب».. وأكد أنه يريد أحزابًا قوية ومجلس نواب حقيقيًا

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اليوم.."الوفد" يجرى انتخابات اللجنة العليا للحزب بدءًا من العاشرة صباحًا

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