أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المشاركون فى انتخابات الهيئة العليا للوفد يجددون الثقة فى السيد البدوى

Google+ Print
جدد أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد المشاركون فى انتخابات الهيئة العليا، قبل قليل، الثقة فى السيد البدوى كرئيس للحزب.
>اليوم السابع -5 -2015
>وقال المستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام حزب: "إن حزب الوفد بيت الوطنية المصرية و بيت الديمقراطية مشيرا أن حزب الوفد كان مثالا يقتدى به فى ثورة 1919 وله مسيرة ناصعة مشرقة فى الدفاع عن هذا الشعب و مصلحة الشعب و الوطن، فاليوم هو واستكمال لمسيرة حزب الوفد الناصعة و المشرقة و مازال مستمر فى خدمة الشعب من أجل الديمقراطية "
>اليوم السابع -5 -2015
>وأضاف خلال مؤتمر الجمعية العمومية للحزب: "اليوم حزب الوفد يعلم الجميع معنى الديمقراطية بالمفهوم الصحيح الرأى و الرأى الآخر، مشيرا أن الشعب المصرى يمر بمرحلة فارقة لبناء مستقبل أفضل بعد قيامه بثورتين، و الشعب، لو رأى القيادة السليمه يصنع المعجزات وبالفعل يوجد قيادة سليمة بقيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى".
>اليوم السابع -5 -2015
>وأقترح أبو شقة خلال المؤتمر على هامش انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد تجديد الثقة للسيد البدوى ووافق المتواجدين وسط تهليل وزغاريد وترديد هتافات: "تحيا الوفد، البدوى رئيس الحزب".

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015


>بالفيديو.. أعضاء الوفد يتوافدون على مقر الحزب للمشاركة فى انتخابات الهيئة العليا
>

ابن الدولة يكتب: لماذا يتدخل الرئيس فى أزمة حزب الوفد.. فوّت الفرصة على من اعتادوا الترويج بأن الرئيس لا يريد أحزابًا قوية وعلى من يقولون «بلاها أحزاب».. وأكد أنه يريد أحزابًا قوية ومجلس نواب حقيقيًا
>

اليوم.."الوفد" يجرى انتخابات اللجنة العليا للحزب بدءًا من العاشرة صباحًا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير

بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير