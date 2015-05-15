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البساطة تعنون إطلالات الإعلامية علا فارس

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البساطة تعنون إطلالات الإعلامية علا فارس البساطة تعنون إطلالات الإعلامية علا فارس

الجمعة 15-05-2015 13:18

تعد الإعلامية الشابة علا فارس واحدة من الأسماء اللامعة في هذا المجال، ومع شعبيتها الكبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي عرفت بإطلالاتها الأنيقة التي تعرضها لمتابعيها من فترة إلى أخرى.

تعتمد علا الإطلالات البسيطة والناعمة، ولعل هذا الستايل يعنون إطلالاتها في كل ظهور لها، ففي إطلالاتها الصباحية على الشاشة تختار الألوان المشرقة والطبعات الصيفية الجميلة كإطلالتها في إحدى الحلقات بفستان أنيق يحمل طبعات جذابة وتميزه أكمام زرقاء جميلة، وإطلالة أخرى بفستان أبيض قصير نسقته بطريقة جميلة مع حذاء وحقيبة مزينة بطبعات صيفية مشرقة من Dior.


كما تحرص علا على أن تعود للتراث العربي في بعض إطلالاتها، وهذا ما يجعلها قريبة من متابعيها ويكسبها محبة الجمهور، فقد ارتدت القفطان المغربي عدة مرات، وتألقت بالزي البحريني الرائع، كما ارتدت الثوب الأردني أيضاً، وبدت متألقة كعادتها، ولا يمكن أن ننسى ظهورها الأخير في جدة بالعباءة الخليجية السوداء ذات التطريزات الذهبية الأنيقة.

وعلى الرغم من بساطة إطلالاتها، إلا أن الإعلامية الأنيقة علا لا تهمل الإكسسوارات أبداً، وترتدي ما يتناسب مع إطلالاتها بلا مبالغة، وقد أعجبنا بالعقد الملون الذي ارتدته في إحدى إطلالاتها بالقميص الأبيض، وعقد اللؤلؤ الأخاذ الذي زيّن إطلالتها بالفستان المخملي الأسود.

جمعنا في الصور أعلاه 15 إطلالة تألقت بها الإعلامية علا فارس، شاهديها وشاركينا برأيك.

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سيدتي