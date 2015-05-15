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نادين لبكي أكثر تألقاً في اليوم الثاني من مهرجان كان

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نادين لبكي أكثر تألقاً في اليوم الثاني من مهرجان كان نادين لبكي أكثر تألقاً في اليوم الثاني من مهرجان كان

الجمعة 15-05-2015 13:42

أطلّت المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي على السجادة الحمراء أمس، في مهرجان كان السينمائي، بفستان أزرق من تصميم العالمي إيلي صعب زيّنته بحذاء بكعب عال من اللون نفسه. وكانت نادين قد ظهرت قبل ساعات قليلة بطقم أبيض من توقيع صعب، خلال مشاركتها في لجنة تحكيم مسابقة "نظرة ما" Un Certain Regard. وقد بدت بمنتهى الإشراق، وتميّزت إطلالتاها بالهدوء والرقيّ.
هذا وكان للمخرجة اللبنانية إطلالة في اليوم الأول من مهرجان كان السينمائي بدورته الـ68، بفستان باللون البرغندي، يتوسّطه حزام رفيع، من توقيع المصمّ نفسه، ولكن برأينا، كانت هذه الإطلالة أقل إشراقة وتألقاً من الإطلالتين السابق ذكرهما.
إليك إطلالات نادين لبكي الثلاثة، أي منها أعجبتك أكثر؟

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سيدتي