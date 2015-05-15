احتراق 3 أطنان "قطن" فى اندلاع النيران بمحل تنجيد فى الأقصر

التهمت النيران 3 أطنان "قطن"، إثر اندلاع حريق بمحل تنجيد، فى قرية الرياينة مركز أرمنت غرب الأقصر.

تلقى اللواء حسام المناوى، مدير أمن الأقصر، إخطارا من العميد عصام يس، مأمور مركز شرطة أرمنت، يفيد اندلاع حريق بمحل تنجيد بقرية الرياينة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد محمد عمر، مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المحلات المجاورة.

وتبين من معاينة الرائد محمود مصطفى رئيس مباحث مركز أرمنت، أن المحل ملك المدعو خالد عبد الناصر يوسف، 30 سنة منجد ومقيم الرياينة بدائرة المركز، وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائى.

>وأسفر الحريق عن احتراق 3 أطنان "قطن"، واشتعال النيران فى ماكينة تنجيد القطن، بينما لم يسفر الحريق عن خسائر فى الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تتولى التحقيقات بأشراف المستشار وليد البيلى، المحامى العام لنيابات الأقصر.