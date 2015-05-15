ضبط ١٥٠ كيلو بانجو خلال مداهمة بؤرة أمنية فى القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من إحباط تهريب كميات كبيرة من مخدر البانجو كانت مخبأة فى أحد الأوكار الإجرامية بقرية المفتى مركز كفر شكر حيث داهمت قوات الأمن البؤرة، بينما تمكنت العناصر المتورطة فى الاتجار بالمواد المخدرة من الهروب وجارى تكثيف الجهود لضبطهم.

كانت قوة من مباحث مركز شرطة كفر شكر برئاسة النقيب محمد الشاذلى رىئس مباحث المركز والنقيب محمد عماد معاون مباحث المركز والقوة المرافقة لهم وبمعاونة مجموعة قتالية من قوت أمن القليوبية بمداهمة بؤرة إجرامية بقرية المفتى.

أسفرت الحملة التى تمت باشراف اللواء محمود يسرى مدير الامن عن ضبط كمية تزن حوالى 150 كيلو من نبات البانجو المخدر عبارة عن لفافات مجهزة للبيع وبعض الأشجار المزروعة وفر المتهمون هاربين وسط الزراعات المجاورة فور وصول القوات.

تحرر محضر بالواقعة وجارى البحث عن المتهمين وتولت النيابة التحقيق.