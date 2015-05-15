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القبض على 41 متهما وضبط مخدرات وأسلحة فى حملة موسعة بالإسماعيلية

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القبض على 41 متهما وضبط مخدرات وأسلحة فى حملة موسعة بالإسماعيلية القبض على 41 متهما وضبط مخدرات وأسلحة فى حملة موسعة بالإسماعيلية
ألقت حملة موسعة لمديرية أمن الإسماعيلية القبض على 41 متهمًا، فيما ضبطت كميات من المخدرات والأسلحة فى حملة شنتها إدارات المديرية على المدينة.

وقال بيان أمنى لمديرية أمن الإسماعيلية، اليوم الجمعة، إن الحملة ألقت القبض على 9 متهمين بالاتجار بالمخدرات ضبط معهم 21 كيلو من نبات البانجو المخدر، و235 قرصًا مخدرًا، وقطع من مخدر الحشيش.

وأضاف البيان أنه "تم ضبط 25 قضية حمل أسلحة بيضاء ونارية بينهما أربعة مسلحين بمسدس خرطوش، ومتهم واحد بسلاح غير مرخص، بالإضافة إلى متهم وحيد بالنصب والاحتيال على مواطن".

وضبطت الحملة 6 مطلوبين للضبط والإحضار للمثول للتحقيق فى قضايا اغتصاب والاختلاس والسرقة. وأشار البيان إلى ضبط ضباط قسم شرطة البيئة والمسطحات 7 مخالفات لقانون المُستحضرات البيطرية والأعلاف، ورفع 15 حالة إشغال طريق.
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