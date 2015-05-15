البشير يؤكد ضرورة فرض هيبة الدولة وردع المتسببين فى قتل الأبرياء

أكد الرئيس السودانى عمر البشير، أن القوات المسلحة والشرطة أكملت الترتيبات اللازمة للفصل بين قبيلتى "المعاليا" و"الرزيقات" بولاية شرق دارفور - غرب السودان -، والتى نشبت بينهما اشتباكات مسلحة منتصف الأسبوع الماضى، أسفرت عن سقوط مئات الضحايا والمصابين من الجانبين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس البشير بأعضاء المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى "الحاكم" بالسودان اليوم، والذى تم خلاله التأكيد على ضرورة فرض هيبة الدولة وردع كل المتجاوزين ومن يتسببون فى قتل الأبرياء.

ومن جانبه، قال مساعد الرئيس السودانى إبراهيم غندور نائب رئيس الحزب الحاكم، إنه تم تشكيل لجنة من قبل وزير العدل للتحقيق والتحرى حول ملابسات الأحداث المؤسفة التى وقعت بين القبيلتين بشرق دارفور.

وفى سياق آخر، كلف المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان، لجنة برئاسة نائب رئيس الحزب إبراهيم غندور، للنظر فى شكل الجهاز التنفيذى للدولة فى الفترة القادمة، ورفع تقارير بذلك لرئيس الجمهورية، والمكتب القيادى للحزب.

وأكد غندور أن البلاد لن تشهد فراغا دستوريا.. مشيرا إلى أن الرئيس عمر البشير، بعد أداء القسم أمام الهيئة البرلمانية فى الثانى من يونيو المقبل، يكون قد فرغ من تشكيل الحكومة.

وقال نائب رئيس الحزب الحاكم، إنه تم خلال الاجتماع النظر فى ترشيحات الحزب والأحزاب السياسية الأخرى لعضوية مجلس الولايات التى ستجرى عملية اختيارها بالمجالس الولائية فى 19 مايو الجارى.

وأضاف غندور أن الاجتماع تطرق كذلك لانتخاب رؤساء المجالس التشريعية بالولايات والتجهيزات الجارية لانعقاد الهيئة التشريعية القومية فى الأول من يونيو المقبل، وأداء الرئيس البشير للقسم أمام الهيئة التشريعية..متوقعا مشاركة واسعة فى مراسم التنصيب للبشير، من الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد نائب رئيس الحزب الحاكم بالسودان - فى رده على أسئلة الصحفيين - أن لوائح البرلمان لا تمنح النواب المستقلين حق التعامل معهم ككتلة مع احتفاظهم بكامل العضوية.

وحول فرص النواب فى الجهاز التنفيذى للدولة، أوضح غندور قائلا : " أن ذلك متاح لكل سودانى يجد فى نفسه الكفاءة وفقا لتقديرات ورؤية رئيس الجمهورية عمر البشير ".

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