محافظ الإسكندرية يشارك فى القافلة الطبية الثانية بأبيس 2

شارك هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، يرافقه الدكتور مجدى حجازى وكيل اول وزارة الصحة، اليوم الجمعة، فى أول أيام فعاليات القافلة الطبية الثانية لمحافظة الإسكندرية بمركز أبيس 2 لصحة الأسرة، والتى تستمر فعالياتها يومى 15 و16 مايو الجارى، كخطوة رئيسية لتطوير المنظومة الطبية بالإسكندرية، وتزويد المناطق العشوائية بكافة الخدمات الصحية.

وتشمل القافلة عدة تخصصات، على رأسها الأطفال والجراحة والعظام والأسنان والجلدية والأنف والأذن والنساء والتوليد وتخصصات أخرى، كما تعمل على تقديم الكشف والعلاج بالمجان، وستستمر فعاليات القوافل الطبية ليومى الجمعة والسبت من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا.

وأشار "المسيرى"، فى تصريحات صحفية، إلى أن القافلة ستستمر لمدة يومين، موضحا أنه طالب الدكتور مجدى حجازى بعمل بيانات كاملة لكل المرضى المشاركين فى القافلة، لكى يكون لكل مريض سجل خاص به للتعرف على تاريخه المرضى حين يتم الكشف عليه مرة أخرى، لتقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية مستمرة لهم.

كما تفقد المحافظ كافة العيادات واحتياجات كل عيادة، للتأكد من صرف العلاج بالمجان للمرضى، ووعد بالاجتماع بجميع التنفيذيين بالمحافظة فى المناطق المراد تطويرها، للاستماع إلى شكاوى المواطنين ومحاولة إيجاد الحلول.

جدير بالذكر أن الحملة القومية لتنظيم الأسرة ستقام يومى 18 و19 من الشهر الجارى بقرية ابيس 1 وعزبة سكينة بسيارات وعيادات متنقلة لتنظيم الأسرة.