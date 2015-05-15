محافظ الإسكندرية يشارك فى القافلة الطبية الثانية بأبيس 2

وتشمل القافلة عدة تخصصات، على رأسها الأطفال والجراحة والعظام والأسنان والجلدية والأنف والأذن والنساء والتوليد وتخصصات أخرى، كما تعمل على تقديم الكشف والعلاج بالمجان، وستستمر فعاليات القوافل الطبية ليومى الجمعة والسبت من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا.
وأشار "المسيرى"، فى تصريحات صحفية، إلى أن القافلة ستستمر لمدة يومين، موضحا أنه طالب الدكتور مجدى حجازى بعمل بيانات كاملة لكل المرضى المشاركين فى القافلة، لكى يكون لكل مريض سجل خاص به للتعرف على تاريخه المرضى حين يتم الكشف عليه مرة أخرى، لتقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية مستمرة لهم.
كما تفقد المحافظ كافة العيادات واحتياجات كل عيادة، للتأكد من صرف العلاج بالمجان للمرضى، ووعد بالاجتماع بجميع التنفيذيين بالمحافظة فى المناطق المراد تطويرها، للاستماع إلى شكاوى المواطنين ومحاولة إيجاد الحلول.
جدير بالذكر أن الحملة القومية لتنظيم الأسرة ستقام يومى 18 و19 من الشهر الجارى بقرية ابيس 1 وعزبة سكينة بسيارات وعيادات متنقلة لتنظيم الأسرة.