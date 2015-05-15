بالصور.. محافظ كفر الشيخ يشهد حفل تكريم 71 من حفظة القرآن الكريم

نظمت مؤسسة نهر الخير بكفر الشيخ، بحضور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ واللواء أحمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ الأسبق ووزير التنمية المحلية السابق، الحفل السنوى لتكريم حفظة القرآن الكريم بمدارس نهر الخير لـ 71 من دارسيها فى أربع مراكز من مراكز المحافظة هى "كفر الشيخ ــ الحامول ــ سيدى سالم ــ الرياض".

الدكتور أسامه حمدى محافظ كفر الشيخ واللواء أحمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ ووزير التنمية المحلية الأسبق

> كما حضر الحفل اللواء حسين الطاهر سكرتير عام المحافظة ومهندس مجدى عطا الله سكرتير عام المحافظة الدكتور محمد الدسوقى عضو لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف والدكتور محمد السروى وكيل الوزارة بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية ومصطفى جاب الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ والدكتور غازى البنوانى وكيل وزارة التربية والتعليم.

تخلل الحفل تواشيح وابتهالات وأناشيد دينية فى مدح الرسول، والترحيب بالحضور، وشاركت دارسات مدارس نهر الخير بعدة فقرات دينية.

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محافظ كفر الشيخ ووزير التنمية المحلية الأسبق ووكيل مديرية التعليم ومدير عام إدارة شرق التعليمية ومسئولى جمعية نهر الخير

>ومنحت المؤسسة 5 رحلات عمرة لدارسى القرآن ومعلميهم ولمديرى بعض المدارس وعمالها وهم على يوسف حسين أبو زيد المشرف الفنى العام على مدارس القرآن وحسينى محمد حجازى الحاصل على المركز الأول لمدة خمس سنوات ودينا صلاح الدين الخياط مسئول عام المدارس وزينب عبد الرءوف الفنة دارسة ومديرة مدرسة التجارة بنين وعاطف مغربى نصر العامل المثالى بمدارس القرآن.

محافظ كفر الشيخ ووزير التنمية المحلية الأسبق مع المكرمين من حفظة القرآن الكريم

>وأشاد الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، بمؤسسة نهر الخير والقائمين عليها. كما أكد اللواء أحمد ذكى عابدين محافظ كفر الشيخ الأسبق أن مثل هذه المدارس تعمل من غرس القيم الإسلامية الصحيحة وأهمية حفظ القرآن فى الحفاظ على المجتمع لما لها من أهمية فى نشر التجويد وقراءة القرآن قراءة صحيحة، متمنيا لأهل المحافظة والقائمين على المدارس السداد والتوفيق .

اللواء أحمد زكى عابدين ووزير التنمية المحلية الأسبق يسلم جائزة لإحدى حفظة القرآن الكريم



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اللواء أحمد زكى عابدين ووزير التنمية المحلية الأسبق وبداروى الهوارى مدير مكتب المحافظ الحالي



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الدكتور أسامه حمدى محافظ كفر الشيخ يسلم إحدى حفظة القرآن الكريم مصحف هديه



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اللواء أحمد زكى عابدين ووزير التنمية المحلية الأسبق يلقى كلمه أثناء الإحتفال



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الدكتور أسامه حمدى محافظ كفر الشيخ يلقى كلمه أثناء الإحتفال



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الدكتور أسامه حمدى محافظ كفر الشيخ يقدم مصحفا لإحدى حفظة القرآن الكريم