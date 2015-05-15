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وفد من جمعيات الشبان المسيحية بالشرق الأوسط يزور الإسماعيلية

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وفد من جمعيات الشبان المسيحية بالشرق الأوسط يزور الإسماعيلية وفد من جمعيات الشبان المسيحية بالشرق الأوسط يزور الإسماعيلية
أكد عاطف ثابت، عضو مجلس إدارة جمعية الشبان المسيحية بالإسماعيلية YMCA ISMAILIA، أن الجمعية استقبلت المهندس سامى إرميا، مدير عام جمعيات الشبان المسيحية بمصر والشرق الأوسط، ومدحت فايق المحامى وعضو مجلس الإدارة YMCA أبو قرقاص والهيئة العامة لجمعيات الشبان المسيحية بالقاهرة، ومراد حبشى YMCA الإسكندرية والمهندس كامل وديع YMCA الزقازيق، بمقر الجمعية بالإسماعيلية، فى إطار التعاون بين جمعية الشبان المسيحية بالإسماعيلية والهيئة العامة لجمعيات الشبان المسيحية بالقاهرة.

وأشار "ثابت"، إلى أن المهمة الأساسية للوفد هى توفير وشراء مقر دائم للجمعية بالإسماعيلية وزيادة الأعضاء بالجمعية وعمل مشروعات لخدمة المجتمع الإسماعيلاوى وتكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية زيادة موارد الجمعية.

وأضاف "ثابت" أن الهيئة العامة لجمعيات الشبان المسيحية بمصر والشرق الأوسط حريصة على التواصل مع فرع الإسماعيلية، والتعرف على الأوضاع من الداخل، وهذا يدل على أن الهيئة العامة لجمعيات الشبان المسيحية بالقاهرة أصبحت أكثر تفهمًا للوضع فى الجمعية بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أن الزيارة حققت أهدافها من التواصل، وأن هناك تقديرًا للدور الذى تلعبه الجمعية بالإسماعيلية على المستوى الإقليمى.
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