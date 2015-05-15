السيطرة على حريقين منفصلين دون وقوع خسائر بالأرواح فى طهطا بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة من السيطرة على حريقين منفصلين بدائرة مركز شرطة طهطا دون وقوع خسائرة بشرية.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغين من العميد أحمد عبد العزيز الجميلى مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بنشوب حريقين منفصلين الأول بناحية نجع الصوالح التابع لقرية بنى حرب والثانى بناحية عرب بخواج التابع لقرية شطورة وتم السيطرة عليهما دون حدوث خسائر بالأرواح.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال وقادها الرائد أحمد عزت رئيس مباحث المركز والنقباء أحمد المحرزى وعمر الضبع وشريف عبد المحسن معاونو المباحث بنشوب حريق بناحية الصوالح التابعة لقرية بنى حرب دائرة المركز بمنزل ملك حمدى م ع 54 عاما عامل ويقيم بذات الناحية ولم ينتح عن ذلك ثمة إصابات بأحد وانحصرت التلفيات فـى نفوق عدد "1" رأس ماشية وإصابة دابة واحتراق بعض المنقولات المنزلية، وبسؤال مالك المنزل أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ونفى الشبهة الجنائية أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة تم إخطار الإدارة البيطرية بطهطا للانتقال واتخاذ اللازم كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1961 إدارى المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

وجاء الحريق الثانى بناحية عرب بخواج دائرة المركز بكمية من أشجار النخيل ملك "صفوت ج ا ج" 48 عاما عامل، وحسن ا ع 28 عاما حاصل على دبلوم ثانوى تجارى، ويقيمان بذات الناحية لم ينتح عن ذلك ثمة إصابات بأحد 00 وانحصرت التلفيات فـى احتراق عدد "6" أشجار نخيل وكمية من البوص مشونه أسفلهم بسؤال المذكورين أيدا ما جاء بالفحص واتهما "السيد ج ا" شقيق المبلغ الأول بإشعال النيران لوجود خلافات عائلية بينهم وجار استدعاء المشكو فـى حقه لسؤاله وأخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها.