عصير الليمون لمحاربة رائحة الشعر الكريهة والزيوت

إن الممارسات الصحيحة لنظافة شعرك تتركه ينمو بشكل صحي بالتأكيد، ولكن التمارين الرياضية أو حتى الأعباء المنزلية اليومية قد تجعل هذا الشعر عرضة للتعرق بشدة، ما ينعكس على رائحته ويجعلها منفرة، كما أن إفراز الشعر للزيوت بشكل متكرر بفعل الحرارة يترك رائحته كريهة أيضاً، فهل معنى ذلك أن تقومي بغسل شعرك يومياً؟

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بالتأكيد لا، فالشعر يحتاج إلى التنظيف باستخدام الشامبو مرتين أسبوعياً فقط، أما الحل فيكمن في الليمون الذي يمكنه أن يقوم بالتالي:

• يخلصك من آثار التمارين أو الأعمال المنزلية الشاقة.

• يقوم عصير الليمون بقبض مسام البشرة التي تقوم بدورها بالتقليل من إفراز فروة الرأس للدهون.

• يحمي عصير الليمون شعرك من أدخنة الطعام.

• يمنحك الليمون رائحة عطرة غاية في الروعة.

اليك بعض الطرق الرائعة لنظافة شعرك باستخدام الليمون:

1. الليمون: هو وسيلة رائعة لضمان نظافة شعرك ورائحته العطرة القوية، إضافة إلى أنه قد يساعدك على التخلص من قشرة الرأس، كل ما عليك فعله هو إحضار نصف كوب من الليمون وتوزيعه على كل أنحاء شعرك وتركه لمدة عشر دقائق، ثم اشطفي شعرك جيداً وسوف تحصلين على شعر نظيف برائحة عطرة في الحال.

2. الليمون وماء الورد: إذا كنت تريدين رائحة أقوى لشعرك فيمكنك إضافة ملعقة من العسل مع عصير الليمون، ووضعه على شعرك، وتركه لمدة عشر دقائق، وشطفه جيداً بالماء مرة، ثم اشطفيه بماء الورد، فهي ستترك شعرك رطباً مع رائحة حلوة وعطرة وقوية.

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