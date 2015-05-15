داعش تسيطر على مناطق جديدة وسط وشمالى الرمادى

أعلن مصدر أمنى اليوم الجمعة عن سيطرة تنظيم داعش على مناطق جديدة وسط وشمال الرمادى مركز محافظة الانبار 118 كيلومترا غربى بغداد .

وقال المصدر لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) "ان مناطق الثيلة والجمعية والبوعلوان ومبنى مديرية شرطة المحافظة وسط وشمال الرمادى أحكم داعش سيطرته عليها نتيجة انسحاب قوات الجيش بشكل غريب منها اليوم".

وأضاف "انه وبعد انسحاب القوات العسكرية تكفلت قوة من أبناء العشائر بمنع داعش من مواصلة اقتحام مناطق اخرى وأحكام سيطرته عليها".

وأوضح المصدر "ان 8 من أبناء العشائر والشرطة قتلوا خلال الاشتباكات فضلا على واصابة 20 آخرين ان جثث القتلى ملقاة فى الشوارع نتيجة شدة الاشتباكات".

وبين "ان داعش فى طريقه للسيطرة على المجمع الحكومى الذى يضم مبنى الحكومة المحلية ومجلس المحافظة وسط الرمادي".

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