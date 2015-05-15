أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

داعش تسيطر على مناطق جديدة وسط وشمالى الرمادى

Google+ Print
داعش تسيطر على مناطق جديدة وسط وشمالى الرمادى داعش تسيطر على مناطق جديدة وسط وشمالى الرمادى
أعلن مصدر أمنى اليوم الجمعة عن سيطرة تنظيم داعش على مناطق جديدة وسط وشمال الرمادى مركز محافظة الانبار 118 كيلومترا غربى بغداد .

وقال المصدر لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) "ان مناطق الثيلة والجمعية والبوعلوان ومبنى مديرية شرطة المحافظة وسط وشمال الرمادى أحكم داعش سيطرته عليها نتيجة انسحاب قوات الجيش بشكل غريب منها اليوم".

وأضاف "انه وبعد انسحاب القوات العسكرية تكفلت قوة من أبناء العشائر بمنع داعش من مواصلة اقتحام مناطق اخرى وأحكام سيطرته عليها".

وأوضح المصدر "ان 8 من أبناء العشائر والشرطة قتلوا خلال الاشتباكات فضلا على واصابة 20 آخرين ان جثث القتلى ملقاة فى الشوارع نتيجة شدة الاشتباكات".

وبين "ان داعش فى طريقه للسيطرة على المجمع الحكومى الذى يضم مبنى المحلية ومجلس المحافظة وسط الرمادي".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة