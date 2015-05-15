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اليوم .. ماراثون رياضي لصالح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر

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اليوم .. ماراثون رياضي لصالح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر اليوم .. ماراثون رياضي لصالح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر

أرشيفية

تنظم جمعية الأورمان ماراثون رياضى لصالح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمحافظة الأقصر وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة بمشاركة نحو 1000 شخص حيث يبدأ الماراثون من أمام المستشفى وينتهي عند الصالة المغطاة
> بمدينة طيبة شمال المحافظة .

وعقب الماراثون تبدأ مباراة كرة قدم بين فريق من الأقصر وعدد من مشاهير كرة القدم ويعقبها عقد مؤتمر صحفى بموقع المستشفى.

وقال أحمد إبراهيم مسئول جمعية الأورمان بجنوب الصعيد أنه عقب انتهاء الماراثون ستقام احتفالية فنية ثم مباراة لكرة القدم بين فريق الأقصر ونجوم الكرة المصرية بحضور محافظي الأقصر وسوهاج وأسيوط والمهندس حسام القبانى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان وحسين شكرى رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء والقيادات التنفيذية والإعلامية ونجوم الكرة بينهم جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وأحمد شوبير، وخالد بيبو، إضافة إلي الفنانة نهال عنبر، والإعلامية سحر عبدالرحمن.

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