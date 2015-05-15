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حملة ضد العقارات المخالفة وتطهير خط طرد الصرف الصحى فى العجمى

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حملة ضد العقارات المخالفة وتطهير خط طرد الصرف الصحى فى العجمى حملة ضد العقارات المخالفة وتطهير خط طرد الصرف الصحى فى العجمى
شنت محافظة الإسكندرية من خلال حى العجمى و بالتعاون مع قوات الجيش والشرطة وبقيادة منسقى الإزالة لقطاع غرب اليوم الجمعة حملة لتنفيذ قرار الإزالة الخاص بالعقار رقم 2 بشارع السماليهى بالبيطاش.

ونفذت الحملة إزالة أعمدة الدور الثانى عشر علوى وإزالة عدد ٢ شقة لهما باب عمومى واحد بمساحة ٣٠٠ م٢ ، وتم تمكين مقاول الإزالة من العقار لاستكمال عملية الإزالة.

من جهة أخرى قام حى العجمى بتسليك وتطهير خط طرد الصرف الصحى بشارع الروضة الخضراء بقطاع الهانوڤيل البحرى وشارع مخبز أبو جمال بالدخيلة القبلية، كما قامت الأجهزة التنفيذية بالحى بمتابعة إصلاح كسر خط مياه الشرب بشارع أحمد الصعيدى بالدخيلة القبلية ،وتوصيل خطوط الغاز الطبيعى للمنازل بشارع الجيش بالدخيلة القبلية.

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