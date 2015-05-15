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جمعية حقوقية تقيم احتفالية لأطفال سوريا فى العاشر من رمضان

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شهدت مدينة العاشر من رمضان اليوم الجمعة ، احتفالية بعنوان " الدمج المجتمعى " للاحتفال بالأطفال السوريين، و التى نظمتها منظمة الحريات لحقوق الإنسان ( إحدى الجمعيات الأهلية الحقوقية) بالتنسيق مع المركز المجتمعى لرابطة الجالية السورية.

تم ذلك بحضور كل من " أروى الصابونى مدير المركز المجتمعى لرابطة الجالية السورية بالعاشر, ومحمد كامل عرفه رئيس المنظمة بالعاشر, وعلاء شلبى أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والراعية لرابطة سوريات، وولاء سعد مندوبه عن الموفوضية العليا لشئون اللاجئين، وراسم الاتاسى رئيس الجالية السورية بمصر.

وتضمن الحفل فقرات غنائية وإستعراضية وألعاب أطفال وتنظيم مسابقات كما تم توزيع الهدايا على الأطفال فى جو يسودة البهجة و السرور .
>يذكر أن مدينة العاشر من رمضان تشهد تجمعا كبير من الجالية السورية و الاجئين منهم .

الأطفال السوريون خلال الحفل -اليوم السابع -5 -2015
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الأطفال السوريون خلال الحفل

أعضاء الجمعية ومندوبو المفوضية والجالية السورية -اليوم السابع -5 -2015
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أعضاء الجمعية ومندوبو المفوضية والجالية السورية


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