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حبس رجل أعمال شهير 4 أيام لتورطه فى تهريب مخدرات من الخارج

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حبس رجل أعمال شهير 4 أيام لتورطه فى تهريب مخدرات من الخارج حبس رجل أعمال شهير 4 أيام لتورطه فى تهريب مخدرات من الخارج
قرر المستشار إبراهيم عقد مدير نيابة شرق القاهرة وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية حبس "أ.ع" رجل أعمال شهير بسبب تورطه فى جلب كمية من الهيروين، وإدخالها البلاد عن طريق التهريب، وحيازة كوكايين، وترامادول، ونبات مخدر قادم من الخارج، داخل خزنته الخاصة بمنزله 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

وبدأت التحقيقات مع المتهم فى الساعة 1 صباح اليوم واستمرت حتى الساعة 3 فجرا، بعد مداهمة منزله عقب إصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيش مسكنه، وتحريز ما يظهر عرضا أثناء التفتيش وعثورها داخل خزنته الخاصة بالمنزل بعد فتحها على كمية من مخدر الكوكايين وعقار الترامادول ونبات مخدر.


>ضبط رجل أعمال شهير لتورطه فى تهريب مخدرات من الخارج
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