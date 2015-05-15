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خطيب الأزهر لـ"الإرهابيين": اتقوا الله واحترموا حرمة الأشهر الحرم

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خطيب الأزهر لـ"الإرهابيين": اتقوا الله واحترموا حرمة الأشهر الحرم خطيب الأزهر لـ"الإرهابيين": اتقوا الله واحترموا حرمة الأشهر الحرم
قال خطيب الجامع الأزهر اليوم خلال خطبة الجمعة، إن الأيام التى نمر بها الآن هى أيام مباركة، وجدت من عند الله لينهمك بها العبد فى عبادة ربه وتمجيده، وشهر رمضان على الأبواب ولابد من الاستعداد له حتى يبلغنا الله إياه ونحصل على أجره، كما أن الدعاء فى تلك الأيام مستجاب بإذن الله إذا كان صادقا خارج من القلب.

ووجه خطيب الأزهر خلال الخطبة رسالة إلى الإرهابيين والمخربين وأصحاب العقول المريضة الذين استحلوا الدم دون النظر إلى حرمة الزمان والمكان، قائلا: "حذركم الله من استحلال الدم فاستبحتموه، ولم تراعو حرمة الأشهر الحرام، اتقوا الله يجعل لكم مخرجا"، كما طلب خطيب الأزهر من الحاضرين الدعاء بقلوب خاشعة والتوسل إلى الله لإنقاذ من بين أيدى المخربين.

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مصر 365

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