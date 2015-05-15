4وصفات جرجير تطول شعرك وتحميه من التساقط

الشعر زينة المرأة لذلك تهتم بصحته وحيويته، ويتسبب كثرة تساقطه وتقصفه فى شعورها بالانزعاج والرغبة فى التخلص من هذه المشكلة.

وحول ذلك، تشير الدكتورة نهى رشوان، استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، إلى أن مشكلة تقصف الشعر منتشرة هذه الأيام بسبب تغيرات الطقس، ولكن الاعتناء به من أهم الأشياء التى تحافظ عليه وعلى صحته وتحد من تساقطه.

وتقدم استشارى الأمراض الجلدية، بعض الوصفات الطبيعية المصنوعة من الجرجير للحد من تساقط الشعر، وهى:

>1- يمكنك الإكثار من تناول الجرجير حيث إنه يقوى بصيلات الشعر ويحد من تساقطه بطريقة ملحوظة.

>2- يمكن عصر الجرجير ووضع هذا العصير على شعرك لمدة 4 ساعات قبل الاستحمام، وبعد ذلك قومى بغسله والاستمرار فى ذلك لمدة 6 أشهر وستلاحظين الفرق.

>3- يمكنك خلط عصير الجرجير بزيت الثوم ويتم وضعه على الشعر لمدة ساعتين، وبعد ذلك يتم غسله بالماء الدافئ.

>4- ينصح بوضع عصير الجرجير على علبة زبادى ويتم وضعه على الشعر وتركه لمدة ثلاث ساعات ويغسل جيدًا، وهذه الوصفة ينصح بالاستمرار بها لمدة 3 أشهر.