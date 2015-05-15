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بالصور.. نهال عنبر تشارك فى ماراثون عربات الحنطور على كورنيش الأقصر

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افتتحت جمعية الأورمان بمحافظة الأقصر فعاليات اليوم الرياضى الخيرى، صباح اليوم الجمعة، من أمام مبنى محافظة الأقصر بكورنيش النيل، فى جولة بعربات الحنطور، شارك فيها قيادات الجمعية والفنانة نهال عنبر والمذيعة سحر عبد الرحمن، وعدد من المشاركين من المحافظة.

تأتى فعاليات الماراثون فى إطار بناء مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، والذى نظمته مؤسسة الأورمان لصالح إقامة مستشفى علاج مرضى السرطان بمدينة طيبة الجديدة فى شمال محافظة الأقصر، بحضور محافظ الاقصر محمد بدر وقيادات مؤسستى الاورمان وشفاء المهندس حسام القبانى والمهندس حسين شكر و احمد ابو عدبة المدير الإقليمى لمؤسسة الأورمان بجنوب الصعيد وعدد من مشاهير الرياضة والفن بينهم جمال علام رئيس إتحاد الكرة والنجمة نهال عنبر والإعلامية سحر عبد الرحمن والكابنتن أحمد شوبير والكابتن خالد بيبو .

ويتضمن مخطط برنامج المارثون جولة بعربات الحنطور ورحلة وسط نهر النيل الخالد ثم التوجه الى مدينة طيبة الجديدة لتفقد العمل بموقع المستشفى، وعقد مؤتمر صحفى وعروض فنية متنوعة ويختتم بمباراة كرة قدم للمشاهير بالصالة المغطاة وتكريم المشاركين فى الماراثون .

جولة الحنطور بكورنيش الأقصر -اليوم السابع -5 -2015
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جولة الحنطور بكورنيش الأقصر

احتفالية ورقص سائقى الحنطور أمام محافظة الأقصر -اليوم السابع -5 -2015
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احتفالية ورقص سائقى الحنطور أمام محافظة الأقصر

سائق يرقص على انغام المزمار باحتفالية الأورمان -اليوم السابع -5 -2015
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سائق يرقص على انغام المزمار باحتفالية الأورمان

رقص السائقين باحتفالية جمعية الأورمان -اليوم السابع -5 -2015
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رقص السائقين باحتفالية جمعية الأورمان

نهال عنبر تصل لحضور جولة الحنطور -اليوم السابع -5 -2015
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نهال عنبر تصل لحضور جولة الحنطور

الفنانة نهال عنبر داخل الحنطور أثناء الجولة -اليوم السابع -5 -2015
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الفنانة نهال عنبر داخل الحنطور أثناء الجولة

جولة الحناطير بكورنيش المحافظة -اليوم السابع -5 -2015
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جولة الحناطير بكورنيش المحافظة

احتفالية بالمزمار الصعيدى بكورنيش الاقصر -اليوم السابع -5 -2015
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احتفالية بالمزمار الصعيدى بكورنيش الاقصر

100 حنطور يشارك فى فعاليات ماراثون الأورمان -اليوم السابع -5 -2015
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100 حنطور يشارك فى فعاليات ماراثون الأورمان

عائلة تشارك فى احتفالية الأورمان -اليوم السابع -5 -2015
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عائلة تشارك فى احتفالية الأورمان


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