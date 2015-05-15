فرقة مسرح الفنون الجميلة تقدم عرضًا بقصر ثقافة الأقصر

تنظم فرقة المسرح بكلية الفنون الجميلة، مساء اليوم الجمعة، عرضا مسرحيا بفرع ثقافة الأقصر، فى إطار بروتوكول تعاون ثقافى بين كلية الفنون الجميلة بالأقصر وفرع ثقافة الأقصر.

وأكد محمود مصطفى، المتحدث الإعلامى لقصر الثقافة، أن العرض سيشمل مجموعة من المسرحيات لمجموعة من أعضاء فرقة المسرح، بحضور عميد كلية الفنون الجميلة وأعضاء من قصر ثقافة الأقصر.

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