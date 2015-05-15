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بالصور: سلمى حايك تخالف قوانين مهرجان "كان"

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الجمعة 15-05-2015 14:24

برغم أنّ إدارة مهرجان " كان" وضعت قيوداً على صور الـ"سيلفي" التي يحق للمشاهير أن يلتقطوها خارج القاعة الرئيسية للمهرجان، فإن النجمة العالمية Salma Hayek التقطت صورة على طريقة الـ"Selfie" مع الصحافيين الحاضرين.
وتحدّت النجمة التي زارت موطنها الأصل لبنان مؤخّراَ القواعد التي وضعها المهرجان، والتقطت الصور خلال المؤتمر الذي عقدته لفيلمها الجديد "Tale of Tales".
واللافت أنّ Salma لم تلتقط فقط صورة "Selfie" بل اتكأت على الطاولة الموجودة على خشبة المسرح ليظهر معها جميع الصحافيين الحاضرين الذين حثتهم على الاقتراب من بعضهم حتى يظهروا جميعاً في الصورة.
يُذكر أن Salma Hayek كانت قد افتتحت العرض الأول لفيلمها السينمائي العالمي الجديد "النبي" المقتبس من كتاب اللبناني جبران خليل جبران في أسواق بيروت، منذ أسبوعين.

 

 

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