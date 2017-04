ابتسام تسكت لـ"سيدتي نت": لا أعرف كنزة مرسلي وهي لا تستحق منّي تحية

بيروت_علي حلاّل تصوير: محمد رحمة

بعد أن لفتت الجميع بمشاركتها في الموسم العاشر من برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي"، حضرت النجمة المغربية ابتسام تسكت إلى بيروت لتسلم جائزة جمالية عن نيلها لقب "Miss star academy 2015"، التي نظمها الزميل زكريا فحام في فندق "Four Points Sheraton" في منطقة فردان_بيروت، بحضور إعلامي والشاعر والملحن طوني أبي كرم والشاعر أحمد ماضي ومشترك "ستار أكاديمي" علي شداد.

وصلت ابتسام بسيارة بيضاء من الطراز القديم، وسارت على السجادة الحمراء كأميرة، وقد فوجئت لحظة وصولها إلى باحة الفندق بإحضار زفّة خاصة لها، وسط حضور عدد من جمهورها ومحبيها الذين رافقوها من أول يوم خلال تواجدها في بيروت.

وقد عزفت لها الفرقة موسيقى ترحيبية على إيقاع الأغنيات اللبنانية، منذ لحظة وصول ابتسام وعدسات المصورين انهالت عليها، وانتشرت صورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حتى موظفو الفندق والذي لم يسبق لهم رؤيتها لاحظوا الشبه بينها وبين النجمة هيفاء وهبي، وهو ما جعل اسم ابتسام لا ينسى خلال وجودها في الأكاديمية وبعد انتهاء البرنامج، بالإضافة إلى موهبتها الغنائية وذكائها.

رافقت ابتسام في زيارتها إلى بيروت شقيقتها فاتن التي حرصت على أن تبقى إلى جانبها، وتوفير المقابلات الصحفية للصحافيين، وكانت ابتسام مرحة وسعيدة بهذا الحفل.

ابتسام شكرت الجمهور الذي صوّت لها لتحصل على اللقب، وشكرت الزميل فحام على هذه الفكرة التي يعتمدها للمرة الثانية، وأثنت على الجهود المبذولة، ورحّبت بوجود السفارة المغربية في الحفل، وشكرتهم على دعمهم الدائم لها. وبعدها تسلمت التاج من الفنان أنور الأمير الذي أحيا السهرة، وغنت معه ابتسام باللهجة المغربية.

أمي أنجبت قمراً ومن لا يعرفني خسرني

على هامش الحفل، التقت "سيدتي نت" ابتسام في دردشة سريعة تحدثت فيها عن جمال بيروت وعشقها للبنان الذي تعتبره بلدها الثاني بعد المغرب، وهي سبق وأن قامت بزيارة إلى منطقة الأرز (شمال لبنان)، وقد أعجبت بها كثيراً.

ورداً على سؤال حول علاقتها بزميلتها في الموسم العاشر كنزة مرسلي، سألت ابتسام: "من هي كنزة؟ أنا لا أعرف أحداً بهذا الإسم، نسيت من هي كنزة". وتابعت : "أودّ الإشارة هنا، إلى أنه لدي أصدقاء حافظوا على علاقتي بهم بعد البرنامج، وهم الأصدقاء الحقيقيون". وأضافت: "كنزة لا تستحق حتى كلمة "السلام عليكم".

*ما سر التاتو الذي قمت به على رقبتك؟ ولماذا اخترت هذه المنطقة بالذات من جسدك؟

التاتو الذي كتبته بالإسباني هو: " Mi madne dio a lug a uma luna g que no me conocen lo pendio"، ما معناه

أن "أمي أنجبت قمراً ومن لا يعرفني خسرني"، وقد وشمت هذه الجملة لأنها أعجبتني، ورأيت أنها ستكون ملفتة على رقبتي".

يشرفني تشبيهي بهيفا ولكن!

*حكي كثيراً عن الشبه بينك وبين النجمة هيفاء وهبي هل لديك الخوف أن يبقى اسمك مرتبطاً بها؟

صراحة ليس خوفاً بمعنى الخوف، وفي الفن يجب أن يكون لديك شخصية، ويشرفني تشبيهي بهيفا ولكن أنا ابتسام تسكت. وهيفا حالة استثنائية، ومازالت تحقق نجاحات كبيرة وكل وحدة منا تسير في خط لوحدها.

*سيكون لديك مشاركة في مهرجان "موازين" وهذه فرصة لفنانة لازالت جديدة؟

سأشارك في موازين يوم 5 يونيو (حزيران) ويصادف يوم الجمعة. وأتمنى أن يوفقني الله.

*ما التحضيرات الجديدة التي تقومين بها؟

نجهز الأغنية التي تجمعني ببنت بلدي الفنانة الكبيرة أسماء المنور، التي تدعمني بكل قوة، ودعمها لي جميل، وبالنهاية الفنان إنسان يحتاج لمن يعطيه طاقة إيجابية".

ووجهت ابتسام تحية لجمهورها عبر "سيدتي نت" وقالت لهم: "أحبكم بالزاف (كثيراً) ويخليكم ليّ.