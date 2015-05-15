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إعلان تلفزيوني يضع ريهام سعيد في دائرة الاتهام

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إعلان تلفزيوني يضع ريهام سعيد في دائرة الاتهام إعلان تلفزيوني يضع ريهام سعيد في دائرة الاتهام

الجمعة 15-05-2015 14:52

انتشرت على نطاق واسع صور للإعلامية المصرية ريهام سعيد تحت عنوان "ريهام ترتدي ملابس خليعة في إعلان صبايا الخير وتسيء للنقاب"، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة ساخرين من المذيعة على اعتبار انّها تقدّم دروس الفضيلة على الشاشة فقط.
ريهام التزمت الصمت، فخرج المخرج اللبناني باخوس علوان مفجراً المفاجأة أن صاحبة الصورة ليست ريهام سعيد بل راقصة تدعى نور مغربي، تشاركه في إعلان يقوم بتصويره ويحمل اسم "صبايا".
ريهام عادت وردّت مؤكدة أن باخوس يسوّق للمنتج باسمها، وأن أصحاب الإعلان هم من افتعلوا الأزمة بنشر الصور على فيسبوك، وهو ما دفع بالمخرج إلى الرد عبر حسابه الشخصي قائلاً " طبعا ريهام سعيد لها كل الحق أن تنكر أو تنفي تصويرها لإعلان كريم صبايا ... و أنا أول مرة في حياتي انشر صور المايكينغ أوف لعمل أخرجته، منعا لأي لغط ... و لكن أن تتهمنا أننا نسوّق باسمها، وأننا من افتعلنا موضوع الفيسبوك فهذا مرفوض .مرفوض .مرفوض".

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سيدتي