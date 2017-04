وفاة أسطورة البلوز الأمريكي بي بي كينغ

توفي عازف الجيتار الأمريكي BB King، المعروف بأنّه أسطورة البلوز، عن عمر ناهز الـ 89 عاماً في منزله في لاس فيغاس.

وأكّد Attorney Brent Bryson، محامي النجم، خبر وفاته، مساء يوم الخميس في الـ14 من مايو.

وكان BB King الذي شكّل قدوة للكثير من الموسيقيين قد دخل المستشفى في بداية الشهر الحالي في لاس فيغاس، إثر إصابته بتجفاف.

وسجّل BB King، واسمه الحقيقي Riley B. King، أكثر من 50 ألبوماً، واشتهر بأغانٍ، منها: " My Lucille " و" Sweet Little Angel " و " Rock Me Baby"، كما أنه حاصل على 15 جائزة " Grammy".

يُذكر أنّ BB King كان مصاباً بالسكري وقد أصيب بوعكة في تشرين الأول خلال حفلة بسبب الارهاق والتجفاف الأمر الذي أدى إلى إلغاء بقيّة جولته.