أحلام تطالب بتكريم مواطنتها التي شتمت عبير صبري

على الرغم من اعتذار الفنانة الإماراتية أحلام من الفنانة المصرية عبير صبري عما بدر من مواطنتها تجاهها في دبي قبل أيام، حيث كتبت في إحدى تغريداتها:" عبير صبري فنانه لها كل التقدير والاحترام ومع احترامي للجميع البنت الإماراتية لم تقصد الإساءة لها إنما غيرتها أخذتها ونحن نعتذر عنها".

عادت أحلام وطالبت في تغريدة أخرى بضرورة تكريم المواطنة الإماراتية حيث كتبت :"كلنا نطالب بتكريم #البنت_الإماراتية #فيديو_المواطنة".

وقد لاقت تغريدة أحلام ردود أفعال متباينة ما بين تأييد لها ورفض حيث قالت إحدى المعلقات "أنا ما بشوف أن الإماراتية غلطت أبدا ، مين ما كان تحترم الشعب والمكان اللي هي فيه" فيما قال أخر:" أحلام شوفي أنا أحترمك لكن بعض الأحيان تشطحين مره الله يهدي الجميع"، وقال شخص أخر:" الإمارات مول حاطين إعلان عن اللبس المحتشم وقوانين ثانيه ، تحترمها ولا أروح مصر تسوي اللي تبيه هناك". فيما رفض احد المعلقينما تقوله أحلام قائلا:" المواطن لا يُعاقب، هي داخل محل لو كانت عملت حاجة فالسيكيورتي يتعاملوا معاها مش المواطنة + التصوير لوحده كفيل بعقابها".