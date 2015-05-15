بعد تحقيقه أرقاماً قياسيّة ما هو القرار الذي اتخذه صنّاع مسلسل "العشق الأسود"؟

بعد أن كان مقرراً له أن ينتهي في الحلقة 55، أي بعد تسع حلقات، أعلنت الصفحة الرسمية لمسلسل "العشق الأسود" المعروف على الفايسبوك باسم "العشق المشبوه"، عن تمديد المسلسل شهرين إضافيين بسبب النجاح الساحق الذي يحققه في تركيا.

ومن المقرّر أن يستمر عرض المسلسل خلال شهر رمضان، على أن يستمر تصويره حتى قبل أيام من الحلقة الأخيرة.

أما أويكو كاراييل التي تلعب دور "عبير" أو "إيبيك" بالنسخة التركية، فيستمر دورها فقط للحلقة 50، ولم يفصح القيمون على المسلسل بعد عن كيفية انتهاء دورها.

يذكر أن صفحة البرنامج على الفايسبوك تعمل على بث الحلقات مترجمة فور عرضها في تركيا، وهي تحظى بإقبال هائل من المتابعين في كافة الدول العربية، بسبب متابعتها الحثيثة لأخبار نجوم المسلسلات ولمستجدات التصوير.

يبقى أن نذكر أن الإحصائيات التي نشرتها صفحة المسلسل تؤكد أنّ العمل حقق أرقاماً قياسية في عدد المشاهدين:

- عدد المشاهدات الإجمالي للحلقات بلغ الـ : 40,878,158 مليون مشاهدة

- عدد مشاهدات الإعلانات بلغ الـ : 25,769,697 مليون مشاهده

- عدد مشاهدات آخر "4" حلقات بلغ الـ 3,005,998 مليون مشاهدة

- عدد مشاهدات آخر "4" إعلانات بلغ الـ : 3,769697 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب فقط من غير ذكر مشاهدات الخاصة بقناة "ATV" و الـ "70" دولة اللتي يتم عرض المسلسل بها.

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