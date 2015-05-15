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سرقة 3 آلاف بطاقة تموينية ذكية بالإسكندرية.. و"التموين": تم ضبط الجناة

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سرقة 3 آلاف بطاقة تموينية ذكية بالإسكندرية.. و"التموين": تم ضبط الجناة سرقة 3 آلاف بطاقة تموينية ذكية بالإسكندرية.. و"التموين": تم ضبط الجناة
تقدم العاملين بإدارة غرب الاسكندرية التموينية بالمنشية ببلاغ إلى الشرطة، عقب اكتشاف سرقة أكثر من 3 آلاف بطاقة ذكية تموينية من مبنى الإدارة، حيث فوجئ العاملون أثناء توجههم إلى العمل صباح أمس الخميس بالإدارة مفتوحة وتم سرقة بما يزيد على 3 آلاف بطاقة ذكية، وتم إبلاغ الجهات الأمنية على الفور.

من جانبة قال مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه فى أقل من 10 ساعات تمكنت مباحث تموين الإسكندرية، بالاشتراك مع مباحث قسم المنشية، من ضبط العصابة التى قامت بكسر باب إدارة غرب التموينية وسرقة 3 آلاف بطاقة تموينية ذكية بقصد استغلالها فى الاستيلاء على الدعم والمال العام، وذلك بعد ضبط العصابة، عن طريق كاميرا تسجيل بأحد الممرات بالعقار، وتم التعرف عليهم وضبط البطاقات كاملة بإحدى الشقق السكنية بميامى.

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مصر 365

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