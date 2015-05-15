تأكيدا لانفراد "اليوم السابع".. تعيين أسامة حافظ رئيسا للجماعة الإسلامية

تأكيدًا لما نشره "اليوم السابع" أعلنت الجماعة الإسلامية تعيين الشيخ أسامة حافظ رئيسا لمجلس شورى الجماعة الإسلامية.

وقال طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية الهارب فى قطر، إن أسامة حافظ نائب رئيس مجلس الشورى سيتم تعيينه رئيسًا للجماعة الإسلامية خلفًا للدكتور عصام دربالة بعد القبض على الأخير.

وأضاف "الزمر" فى تصريحات على إحدى القنوات الإخوانية، التى تبث من تركيا، أن أسامة حافظ أصبح هو رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، نظرًا لشغله منصب النائب، ووفقًا للائحة الداخلية يتم تعيينه رئيسًا بدلا من عصام دربالة.

- توابع إلقاء القبض على عصام دربالة.. أعضاء بالجماعة الإسلامية يهجرون منازلهم خوفاً من الأمن.. وتخوفات من أعمال عنف.. ومطالبات بسرعة الانسحاب من تحالف الإخوان.. ومصادر: أسامة حافظ الأقرب لقيادة الجماعة

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