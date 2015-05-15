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مدير عام اليونسكو قلقة من اقتراب القتال من مدينة تدمر الأثرية فى سوريا

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مدير عام اليونسكو قلقة من اقتراب القتال من مدينة تدمر الأثرية فى سوريا مدير عام اليونسكو قلقة من اقتراب القتال من مدينة تدمر الأثرية فى سوريا
قالت إيرينا بوكوفا، مدير عام منظمة اليونسكو، إنها قلقة من التطورات التى تشهدها سوريا، حيث يقترب مسلحو تنظيم داعش من مدينة تدمر الأثرية - أشهر موقع فى سوريا من مواقع اليونسكو للتراث العالمي.

وقالت بوكوفا إن تدمر، التى تشتهر بأطلالها التى تعود إلى ألفى عام، لا ينبغى أن تصبح هدفا لأى نشاط عسكري.

وتحدثت بوكوفا إلى الصحفيين فى بيروت فى أعقاب اجتماع مع رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام اليوم الجمعة.

وتقول جماعات نشطة مثل المرصد السورى لحقوق الإنسان الذى يتخذ من بريطانيا مقرا له ولجان التنسيق المحلية، إن الطائرات الحربية التابعة للحكومة السورية تهاجم مواقع لتنظيم داعش على الحافة الشرقية لمدينة تدمر.

وأوردت الجماعات النشطة أيضا تقارير حول القتال على الأرض.

وحثت دمشق المجتمع الدولى على حماية تدمر من تنظيم داعش، الذى دمر مؤخرا العديد من المواقع الأثرية فى الجار العراق.
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