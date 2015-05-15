ضبط قطاع طريق حاملين بنادق آليه شمال أسوان

ألقت مباحث مركز شرطة إدفوا شمال أسوان، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى ووسائل النقل وبحوزتهم 2 بندقية آلية ودراجة بخارية مُبلغ بسرقتها و 3 رؤوس ماشية مسروقة.

وكانت وحدة مباحث مركز شرطة كوم إمبو، أثناء دورية مرورية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، ألقت القبض علي كلا من: ممدوح ح. إ، 33 سنة بدون عمل، سبق إتهامه فى 6 قضايا سرقة والمطلوب إحضارة علي ذمة قضية سرقة بالاكراه، وشكر الله ق. ل، 36 سنة عاطل، وعرفه ع. م، 31 سنة عاطل، سبق إتهامه فى 5 قضايا سرقة، وبحوزتهم بندقيتين آليتين و2 خزينة سلاح و35 طلقة من ذات العيار ودراجة بخارية “تروسكل” ، و3 رؤس ماشية.

وأقر المتهمين في مناقشتهم بمحضر الشرطة، بأن الدراجة البخارية مسروقه والمُبلغ بسرقتها فى واقعة المحضر رقم 5219 مركز إدفو لسنة 2015 قبل عبدالفتاح م. ح، كما إعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى مجال السرقات بالإكراه وفرض السيطرة وسرقة المواشى ووسائل النقل وحيازة الأسلحة النارية بقصد إستخدامها فى مزاولة نشاطهما الاجرامى . وأقروا بأن روؤس الماشية المضبوطة من متحصلات واقعة السرقة المبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 6008 جنح مركز إدفو لسنة 2015. تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.