أهالى طوخ يتهمون "الطرق والكبارى" بالتلاعب فى تنفيذ مشروع الطريق الحر

حرر العشرات من أهالى قرية مشتهر مركز طوخ، المحضر رقم 2060 إدارى مركز طوخ باتهام بعض المهندسين بالهيئة العامة للطرق والكبارى المنفذة لمشروع الطريق الحر، بالتلاعب فى مسار الطريق وتغييره بمنطقة مشتهر بالمخالفة لقرارات إنشاء المشروع وآخرها قرار رئيس الوزراء 1907 لسنة 2014 بتحديد مسار الطريق دون أى تعديلات عن الموافقات والقرارات السابقة فى عامى 2007 و2009 قبل توقف المشروع.

ويهدد هذا الأمر مصالح الكثيرين من أبناء القرية الذين ستدخل أراضيهم ضمن المسار الجديد، وهو الأمر الذى يكلف الدولة ملايين الجنيهات نظير هذا التعديل وطالبوا بالالتزام فى المحضر بالالتزام بالقرارات المنشورة بالجريدة الرسمية فى هذا الشأن .

من جانبه أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، أن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة خط أحمر، قائلا "لن نسمح بتعطل هذه المشروعات تحت أى ظرف من الظروف ولا يوجد أى تعديلات فى مسارات فى الطريق الحر الجديد شبرا الخيمة وبنها بطول 40 كيلومترا أو الطريق الإقليمى المار بقرى بنها حتى الآن.

وأضاف المحافظ خلال لقائه بوفود من أهالى ورورة والشموت ومشتهر بحضور اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية وقيادات الداخلية، أنه لا توجد مصلحة لأحد فى تعديل مسار أى طريق من هذه الطرق العملاقة دون سند من القانون أو صدور قرار من رئيس الوزراء بهذا التعديل، موضحا للأهالى المعترضين أنه لا توجد حتى الآن أية تعديلات فى مسارات هذه الطرق كما يشيع البعض.

وطلب المحافظ خلال الاجتماع من الهيئة العامة للطرق والكبارى تحديد مسار الطريق على الطبيعة بالاشتراك مع هيئة المساحة وطبقا للتصميمات المعتمدة.