ضبط أحد المتهمين فى فيديو سرقة محمول فتاة وسحلها بالمنصورة

تمكن ضباط مباحث قسم أول المنصورة من ضبط أحد المتهمين المتورطين فى سرقة تليفون فتاة وسحلها بشارع كلية الآداب.

تلقى اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية إخطارا من الرائد شريف أبو النجا رئيس مباحث قسم أول المنصورة بضبط هانى محمد عبد اللطيف وشهرته "هانى بزو" 28 سنة عاطل صاحب واقعة خطف وسرقة تليفون محمول من يد فتاة وسحلها بشارع كلية الآداب التابعة لدائرة القسم ومقيم شارع الكراس من الجلاء والمدرج جنائيا تحت رقم 9265/12/ب والفسبا رقم د س ص 5374 والهاتف المحمول المبلغ بسرقته والذى ارتكب الواقعة وتداولها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) مع المتهم الهارب أحمد رياض على عبد السلام.

وتحرر عن ذلك الواقعة المحضر رقم 9401 لسنة 2015 جنح قسم أول المنصورة. وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.