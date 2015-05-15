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مصرع عامل غرقا إثر سقوطه داخل ترعة بالمنوفية

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مصرع عامل غرقا إثر سقوطه داخل ترعة بالمنوفية مصرع عامل غرقا إثر سقوطه داخل ترعة بالمنوفية
لقى عامل بمدينة منوف فى محافظة المنوفية مصرعه غرقا وذلك إثر سقوطه بترعة السرساوية، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد رشاد رئيس مباحث منوف يفيد مصرع محمد صلاح أباظة 52 عاما، عامل، ومقيم بمدينة منوف بمحافظة المنوفية غرقا، وذلك إثر سقوطه بترعة السرساوية تم نقله إلى المستشفى.

بتوقيع الكشف الطبى على الضحية تبين أن سبب الوفاة أسفكسيا الغرق تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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