ابعد عن الحرمان.. 8 فوائد للريجيم الصحى

الريجيم الصحى هو السبيل الوحيد والأمثل للتخلص من الوزن الزائد والسمنة المفرطة والموضعية، ومفهوم الريجيم الصحى الذى نقصده، هو ذلك النظام الغذائى المتوازن الذى يعتمد على تقليل نسب وكميات الطعام، وتجنب تناول كميات كبيرة من نوعيات معينة من الطعام، والتى تتمتع بسعرات عالية ودهون زائدة، وسكريات كثيرة، ولا يعنى بأى شكل من الأشكال أن يشعر المريض بالجوع، أو نتبع أسلوب الريجيمات غير الصحية، والتى تعتمد على حرمان المريض من الطعام وشعوره بالجوع.

هذا ما أكدت عليه الدكتوره نيفين رضا أخصائى أمراض الباطنة، والتى أكدت على أهمية الريجيم الصحى، والذى يعد وسيلة للشفاء من الكثير من الأمراض، بجانب كونه نظاما غذائيا مفيدا فى التخلص من الوزن، ولذا لابد من التعرف على فوائده والتى من أهمها، ضبط كيمياء الجسم وتحسين قيامه بوظائفه، وتحسين وظائف الجسم الحركية، وتحسين القدرات الذهنية والتركيز، وتقليل الشعور بالجوع تدريجيا لتأقلم الجسم عليها فلا يعود لطلب كميات كبيرة من الطعام طوال العمر، كما يحسن وظائف القلب، والأمعاء وامتصاصها، ومن نشاط النكرياس، والغدد السئولة عن الوزن.

أما الأنظمة الغير صحية والتى تعتمد إما على حرمان متبعيها من الطعام وأصنافه بشكل قاطع، أو الاعتماد على نوعيات بعينها من الطعام، فهى تؤدى إلى إصابة الشخص بسوء التغذية، ونقص حاد فى فيتامينات وعناصر الجسم، وتقليل الشعور بالتركيز وزيادة معدلات الشعور بالدوخة، والهزلان والاكتئاب النفسى، وضعف الذهن والبدن.