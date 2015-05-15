وزارة الدفاع العراقية: نائب زعيم داعش أبو علاء العفرى دفن أمس فى نينوى

بغداد /أ ش أ/



>أكدت وزارة الدفاع العراقية مقتل نائب زعيم تنظيم(داعش) الإرهابى عبد الرحمن مصطفى آل شيخلار المكنى "أبو علاء العفري" وذلك وفق معلومات استخباراتية دقيقة أشارت إلى دفنه أمس/الخميس/ فى مسقط رأسه فى نينوى شمال غربى العراق.

>وذكر بيان لوزارة الدفاع اليوم/الجمعة/ أن عناصر(داعش) شييعوا العفرى -الذى قتل أول أمس/الأربعاء/- وقاموا بدفنه فى قرية عين طلاوى مسقط رأسه فى نينوي.

>وكان طيران التحالف قصف اجتماعا للعفرى مع "قاضى قضاة ولاية الجزيرة والبادية" اكرم قرباش المكنى الملا ميسر، وعدد كبير من قيادات التنظيم فى جامع الشهداء بمنطقة العياضية بقضاء تلعفر بمحافظة نينوى شمال غربى العراق.

>يذكر أن القيادة المركزية للجيش الأمريكى قالت أمس فى بيان صحفى إنه ليس لديها معلومات تؤكد ما أعلنه العراق عن مقتل العفريفى غارة نفذت فى تلعفر" غرب مدينة الموصل.

>والعفرى هو عبد الرحمن مصطفى يونس قدو آل شيخلار، وهو تركمانى الأصل وينحدر من منطقة تقع جنوب الموصل، وكان يعمل مدرساً لمادة الفيزياء فى مدينة تلعفر فى محافظة نينوى، وسافر إلى أفغانستان سنة 1998، قبل أن يصبح عضوا بارزا فى تنظيم "القاعدة".. وشغل العفرى مناصب عديدة وبارزة فى تنظيم داعش منها رئيس مجلس الشورى، ونائب الخليفة بالتنظيم.

>وتولى العفرى رئاسة تنظيم (داعش) بعد إصابة أبو بكر البغدادى فى 18 مارس الماضى بعد استهداف موكبه بغارة للتحالف قرب الحدود العراقية- السورية.

>على صعيد آخر، صرح الناطق باسم عمليات بغداد العميد سعد معن بأن القوات الجوية العراقية تمكنت من قتل "المفتى الشرعى لتنظيم داعش" فى الأنبار والقائم والكرابله الإرهابى ملا حميد الجغيفى مع اثنين من ابنائه غربى ناحية الكرمة شرقى مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غربى العراق.

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