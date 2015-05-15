مهرجان كان في يومه الثاني.. ومزيد من الإطلالات

لم يخفت وهج الأناقة على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي أمس. فإطلالات النجمات سجّلت الكثير من التميّز ولفتت الأنظار بشكل كبير. ولعلّ أبرز هذه الإطلالات كانت للنجمة شارليز ثيرون Charlize Theron التي أشعلت الأجواء بفستانها الأصفر الطويل من ديور Dior، والذي أغنته بأقراط من الألماس من شوبارد Chopard.

أما النجمة سلمى حايك Salma Hayek، فقد اختارت فستاناً من مصمّمها المفضّل ألكسندر ماكوين Alexander McQueen، عاري الكتفين ومزيّناً بطبعات من النقود المعدنية، فبدت كراقصات الفلامينغو بحيويّتها وسحرها. جوليان مور Julianne Moore بدورها، اختارت فستاناً من المخمل الأحمر المطعّم بالجلد من جيفنشي Givenchy، كان لونه مناسباً جداً للون بشرتها. ولم تغب الأناقة عن إطلالة النجمة نعومي واتس Naomi Watts التي ارتدت فستاناً أسود من رالف لوران Ralph Lauren زيّنته بمجوهرات من الألماس الأبيض. واللون الأسود كان كذلك خيار النجمة ميشيل رودريغيز Michelle Rodriguez التي ارتدت فستاناً بأكمام طويلة ومطرّز بحبيبات الباييت السوداء من تصميم زهير مراد Zuhair Murad. أما الممثلة الصينية فان بينغ بينغ Fan Bingbing فقد سجّلت حضوراً مميزاً بفستانها المطرز بالورود من ماركيزا Marchesa...

مزيد من الإطلالات برزت في اليوم الثاني من مهرجان كان السينمائي بدورته الـ68، شاهديها وأخبرينا ما رأيك بها.