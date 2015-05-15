برشلونة: نريد الإبقاء على ميسي ونيمار ولكن

أكد خافيير فاوس نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني للأمور الاقتصادية أن البلوجرانا يسعى للإبقاء على لاعبيه المتميزين مثل ليونيل ميسي ونيمار ولكنه متخوف من عدم القدرة على دفع رواتبهم الضخمة مستقبلا.

وأفاد فاوس بأن الفوارق أصبحت كبيرة جدا بين ما يتقاضاه اللاعبون في إنجلترا وألمانيا، وبين ما يتقاضاه لاعبو الدوري الإسباني.

وقال فاوس لصحيفة (هاندلسبلات) الألمانية:"لم تعد لدينا القدرة على دفع رواتب مثل التي تدفعها أندية تشيلسي وباريس سان جيرمان".

وأضاف "اللاعبون في إسبانيا يعقدون هذه المقارنات بين ما يتقاضوه هنا وبين ما يتقاضاه اللاعبون في الدوري الإنجليزي أو الألماني".

وأردف "إنه تحد كبير بالنسبة لنا، نريد الإبقاء على ميسي، نيمار ولويس سواريز".

وأتم "مسيرة لاعبي كرة القدم قصيرة للغاية، ولديهم كل الحق في الاهتمام بالعروض المالية الضخمة التي تقدم لهم من أندية أخرى".