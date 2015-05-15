أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

برشلونة: نريد الإبقاء على ميسي ونيمار ولكن

Google+ Print
برشلونة: نريد الإبقاء على ميسي ونيمار ولكن برشلونة: نريد الإبقاء على ميسي ونيمار ولكن

أكد خافيير فاوس نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني للأمور الاقتصادية أن البلوجرانا يسعى للإبقاء على لاعبيه المتميزين مثل ليونيل ميسي ونيمار ولكنه متخوف من عدم القدرة على دفع رواتبهم الضخمة مستقبلا.

وأفاد فاوس بأن الفوارق أصبحت كبيرة جدا بين ما يتقاضاه اللاعبون في إنجلترا وألمانيا، وبين ما يتقاضاه لاعبو الدوري الإسباني.

وقال فاوس لصحيفة (هاندلسبلات) الألمانية:"لم تعد لدينا القدرة على دفع رواتب مثل التي تدفعها أندية تشيلسي وباريس سان جيرمان".

وأضاف "اللاعبون في إسبانيا يعقدون هذه المقارنات بين ما يتقاضوه هنا وبين ما يتقاضاه اللاعبون في الدوري الإنجليزي أو الألماني".

وأردف "إنه تحد كبير بالنسبة لنا، نريد الإبقاء على ميسي، نيمار ولويس سواريز".

وأتم "مسيرة لاعبي كرة القدم قصيرة للغاية، ولديهم كل الحق في الاهتمام بالعروض المالية الضخمة التي تقدم لهم من أندية أخرى".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع