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الكشف عن.. ماذا فعل رونالدو عقب الخروج من دوري الأبطال

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الكشف عن.. ماذا فعل رونالدو عقب الخروج من دوري الأبطال الكشف عن.. ماذا فعل رونالدو عقب الخروج من دوري الأبطال

أشارت صحيفة (إبولا) البرتغالية إلى أن كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني انهمر في البكاء داخل غرف خلع الملابس بعد توديع فريقه دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس الإيطالي.

وكتبت الصحيفة أن برنامج (ديبورتس كواترو) التلفزيوني الإسباني الذي يبث بقناة (كواترو) أكد أن النجم البرتغالي توجه سريعا عقب إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية إلى غرف خلع الملابس وكان في حالة إحباط شديدة، ولم يسلم على لاعبي البيانكونيري بعد انتهاء اللقاء.

وأوضح البرنامج أن زميلي رونالدو، سيرجيو راموس وإيكر كاسياس حاولا تشجيعه وإخراجه من تلك الحالة التي كان عليها بعدما وجداه وحيدا في غرفة الملابس حزينا لضياع حلم التتويج باللقب الـ11 لريال مدريد في المسابقة.

ومن المنتظر أن ينهي ريال مدريد هذا الموسم بلا ألقاب في ظل صعوبة التتويج بالدوري الإسباني قبل آخر جولتين لابتعاده بـ4 نقاط عن برشلونة المتصدر، وكان قد غادر كأس ملك إسبانيا مبكرا على يد أتليتكو مدريد.

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