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وكيله: بتر تشك قد يغادر.. تشيلسي لا يمانع ذلك

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وكيله: بتر تشك قد يغادر.. تشيلسي لا يمانع ذلك وكيله: بتر تشك قد يغادر.. تشيلسي لا يمانع ذلك

أكد فيكتور كولار وكيل أعمال حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، بتر تشك، أن النادي اللندني لا يمانع رحيل لاعبه التشيكي الصيف المقبل.

وأشار كولار إلى أن تشك يرغب في اللعب لناد كبير وأن تشيلسي أبدى مرونة في رحيله عن الفريق بالسماح له بالتفاوض مع أندية أخرى.

قال كولار لبرنامج (توك سبورت) الإذاعي الإنجليزي:"تشك لديه عقد مع الفريق، لكن أؤكد أن تشيلسي سمح لنا بالتفاوض مع الأندية المهتمة بالتعاقد معه".

وأضاف "تشك يريد اللعب بشكل مستمر في نادي كبير".

وشارك الحارس الدولي التشيكي في 15 مباراة فقط حتى الآن بالموسم الحالي في ظل اعتماد مدربه جوزيه مورينيو على الحارس البلجيكي ثيبوت كورتوا بشكل أساسي، وهو ما جعله يفكر في الرحيل عن الفريق لرغبته في اللعب أساسيا باستمرار.

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