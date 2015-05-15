بدء تحويل مقدمات حجز مشروع المليون وحدة لحساب صندوق الإسكان الاجتماعى

أكد المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن صندوق الإسكان الاجتماعى بدأ تلقى مقدمات الحجز التى قام المواطنون بسدادها فى بنك التعمير والإسكان، بعد تخصيص وحدات سكنية لهم فى مشروع المليون وحدة.

وأضاف "عباس" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم استخدام هذه الأموال فى بناء وحدات جديدة لمشروع المليون وحدة، لطرحها على مواطنين آخرين.

وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية إلى أن الأقساط الشهرية لكافة الوحدات التى تم طرحها للحجز، والتى تبلغ نحو ٧٠ ألف وحدة سكنية، سيتم تحويلها من بنك التعمير والإسكان لحساب الصندوق، بجانب تخصيص عائد وحدات الإسكان المتوسط ومقدمات للحجز لمشروع المليون وحدة.

وأوضح "عباس" أن ذلك يأتى فى إطار سياسة الوزارة لتوفير موارد جديدة لتوفير التمويل اللازم لاستكمال مراحل المليون وحدة.

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