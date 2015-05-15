بدء التصويت بانتخابات الهيئة العليا لـ"الوفد" قبل اكتمال النصاب القانونى

فتح حزب الوفد باب التصويت على انتخابات الهيئة العليا للحزب، قبل اكتمال النصاب القانونى المقدر بـ50%+1.

وقالت شيماء أبو العينين، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات من المجلس القومى لحقوق الإنسان لـ"اليوم السابع"، إن كل عضو مسدد للاشتراك يقوم بالتسجيل ثم التصويت، فى محاولة لاستغلال الوقت، وبعدها سيتم حساب النصاب إذا اكتمل، ولا توجد مشكلة، وإذا لم يكتمل سيتم وقف الانتخابات.

وعن قانونية هذه الخطوة، قالت "أبو العينين"، إنها خطوة قانونية ولا توجد فيها مشكلة.

بالفيديو.. أعضاء الوفد يتوافدون على مقر الحزب للمشاركة فى انتخابات الهيئة العليا

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اليوم.."الوفد" يجرى انتخابات اللجنة العليا للحزب بدءًا من العاشرة صباحًا

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