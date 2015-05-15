تطوير مستشفى قليوب المركزى بتكلفة 80 مليون جنيه

أكد الدكتور محمد لاشين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، أنه جارى الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير مستشفى قليوب المركزى ليتم استلامه وتشغيله الشهر المقبل بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه.

وقال لاشين- فى تصريح اليوم الجمعة- إن أعمال التطوير تشمل إنشاء بدروم أرضى، و5 أدوار علوية، ومبنى منفصل للعيادات لخدمة المرضى والحالات الطارئة، خاصة الحوادث المرورية التى يشهدها الطريق الزراعى السريع.

وأضاف أنه تم وضع خطة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية التابعة لوزارة الصحة على مستوى المحافظة وعددهم 11 مستشفى لتقديم أفضل خدمة صحية متميزة للمواطنين، ورفع المعاناة عنهم، مؤكدا أنه تم أخذ الموافقات اللازمة لإدراج مستشفى طوخ المركزى ومستشفى شبين القناطر، ضمن خطة التطوير ورفع الكفاءة التى ستبدأ أول يوليو المقبل.