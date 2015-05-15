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تنظيم داعش يعدم عنصرين تابعين لكتيبة "ثوار هراوة" بمدينة سرت

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تنظيم داعش يعدم عنصرين تابعين لكتيبة "ثوار هراوة" بمدينة سرت تنظيم داعش يعدم عنصرين تابعين لكتيبة "ثوار هراوة" بمدينة سرت

طرابلس /أ ش أ/

أعدم تنظيم "داعش" لدى ليبيا عنصرين تابعين لكتيبة "ثوار هراوة"، بعد خطفهما، وهما مصابان فى كمين بمنطقة السخانة القديمة بحدود هرواة الشرقية (70 كم شرق مدينة سرت).
>وقال مصدر عسكرى لـ«بوابة الوسط» اليوم، إن مسلحى تنظيم «داعش» قطعوا رأسى ، "عثمان نصر الهايبية ومحمود على أبوخزام الزدامة وتجولوا بهما وسط بلدة النوفلية؛ إرهابًا للأهالي".
>وأشار المصدر العسكرى إلى تكبد مسلحى داعش خسائر «بليغة» قبل إجبارهم على الانسحاب من البلدة فى الاشتباكات التى جرت أمس بين ثوار هراوة ومقاتلى «داعش».
>ونشرت حسابات تابعة لتنظيم «داعش» عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أول أمس الأربعاء، صورًا تظهر تمركز مقاتلى التنظيم على طريق مطار سرت الواقع جنوب المدينة، مدججين بالأسلحة ويستقلون سيارات دفع رباعي.
>وأطلق تنظيم «داعش» مارس الماضى تهديدات بالتصفية لقبائل بلدة هراوة «70 كم» شرق سرت .
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