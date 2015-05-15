مقتل القائد الميدانى لميليشيات الحوثى أبو على الحاكم متأثرًا بإصابته

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، بمقتل القائد الميدانى لميليشيات الحوثى أبو على الحاكم متأثرًا بإصابته فى إحدى العمليات.

كانت قد أعلنت قيادة التحالف العربى لعمليات "إعادة الأمل" فى اليمن، "أنه ومنذ دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، استمرت المليشيات الحوثية لليوم الثانى على التوالى فى خرق تلك الهدنة من خلال عمليات عسكرية على الحدود السعودية اليمنية أهمها، إطلاق النار على القوات البرية الموجودة بالقرب من قرية (أبو الرديف) أمام العلامة الحدودية رقم (58).

كما أطلقت المليشيات الحوثية النار على (رقابة المنارة) فى قطاع نجران، وإطلاق قذائف هاون على قرية (أبو الرديف) ، وعلى منفذ (علب) الحدودى بين المملكة واليمن.

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