أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل القائد الميدانى لميليشيات الحوثى أبو على الحاكم متأثرًا بإصابته

Google+ Print
مقتل القائد الميدانى لميليشيات الحوثى أبو على الحاكم متأثرًا بإصابته مقتل القائد الميدانى لميليشيات الحوثى أبو على الحاكم متأثرًا بإصابته
أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، بمقتل القائد الميدانى لميليشيات الحوثى أبو على الحاكم متأثرًا بإصابته فى إحدى العمليات.

كانت قد أعلنت قيادة التحالف العربى لعمليات "إعادة الأمل" فى اليمن، "أنه ومنذ دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، استمرت المليشيات الحوثية لليوم الثانى على التوالى فى خرق تلك الهدنة من خلال عمليات عسكرية على الحدود اليمنية أهمها، إطلاق النار على القوات البرية الموجودة بالقرب من قرية (أبو الرديف) أمام العلامة الحدودية رقم (58).

كما أطلقت المليشيات الحوثية النار على (رقابة المنارة) فى قطاع نجران، وإطلاق قذائف هاون على قرية (أبو الرديف) ، وعلى منفذ (علب) الحدودى بين المملكة واليمن.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل