تعليم السيدات كيفية الفحص الذاتى يجنب المراحل المتأخرة من سرطان الثدى

أكدت الدكتورة لبنى عز العرب أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس عضو الجمعية الأوروبية والأمريكية لعلاج الأورام أن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى يعد هدفًا قوميًا، حيث إن أغلب السيدات المصابات بسرطان الثدى يتم اكتشافهن فى مراحل متأخرة من المرض.

وأشارت إلى أن الهدف من التوعية الطبية هو الفحص الذاتى للثدى وإنشاء مراكز متخصصة أو وحدات متخصصة لفحص السيدات غير المصابات بأى مرض وتعليمهن كيفية الفحص الذاتى الذى يعد وسيلة فعالة جدا لتجنب المراحل المتأخرة من سرطان الثدى ووقاية معظم الحالات من مضاعفات تأخر التشخيص المبكر لسرطان الثدى.

وقالت إنه تم افتتاح وحدة للاكتشاف المبكر للأورام للسيدات بطب عين شمس بقسم علاج الأورام وتستقبل الحالات بالمجان، وتجد كل سيدة نخبة من الأطباء المتخصصين فى علاج الأورام للإجابة عن أى استفسارات تهم السيدة تتعلق بسرطان الثدى خاصة الوقاية منه وتعليم السيدة كيفية أن تفحص ثديها بنفسها وهذا سيمثل طفرة من الناحية التثقيفية من السيدات المصريات وعيا وتدريبا.

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