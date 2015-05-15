بالصور: إيرينا شايك في لحظات حميمة مع برادلي كوبر إنتقاماً من رونالدو

بعد إنفصالها عن حبيبها نجم كرة القدم البرتغالي Cristiano Ronaldo، تخطت العارضة الروسية Irina Shayk أزمتها العاطفية بسرعة خيالية، وبدأت علاقة جديدة مع الممثل الأمريكي Bradley Cooper.

وبعد توجههما معاً لمشاهدة مسرحية Hamilton في نيويورك خلال الايام القليلة الماضية، شوهد الثنائي يوم الأربعاء خلال تبادلهما القبل الحميمة في شوارع العاصمة البريطانية لندن، مما اثار الشكوك حول سرّ تطور قصة الحب التي تجمعهما في غضون اقل من شهر.

وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة Daily mail البريطانية أن Shayk البالغة من العمر 29 عاماً تستغل Cooper الذي يصغرها بـ 15 سنة، فقط للإنتقام من Ronaldo، بينما رجحت مصادر أخرى أن تكون علاقتهما جدية وحقيقية، خصوصاً وأن Irina هي التي إتخذت قرار الإبتعاد عن Cristiano وليس هو.

وفي وقت سابق، كانت قد أعلنت Shayk أن انفصالها عن حبيبها كان القرار الصائب في حياتها، لأنها كانت تشعر بالبشاعة وهي الى جانبه، كما أنه دمرها بتصرفاته.

يشار إلى أن Bradley Cooper انفصل عن حبيبته عارضة الأزياء Suki Waterhouse بعد علاقة دامت لمدّة عامين منذ أقلّ من شهرين، في وقت انفصلت Irina Shayk عن لاعب فريق ريال مدريد Cristiano Ronaldo بعد علاقة دامت 5 أعوام منذ حوالى 4 أشهر.

بالصور: شبيهة إيرينا شايك.. لبنانيّة