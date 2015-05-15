جيب بوش يتراجع للمرة الخامسة عن تصريحاته بشأن العراق

قال حاكم فلوريدا السابق والمرشح الجمهورى المحتمل فى الانتخابات الامريكية عام 2016 جيب بوش انه لو علم ما هو معروف حاليا ما كان سيجيز غزو العراق متراجعا بذلك عن تصريحه السابق الذى اشار فيه الى انه كان سيأمر بغزو العراق كما فعل شقيقه الرئيس الامريكى السابق جورج بوش الابن.

وتعد هذه هى المرة الخامسة خلال اسبوع التى يحاول فيها جيب بوش تبرير ما قاله سابقا وذلك بعد أن تعرض لموجة انتقادات واسعة من جانب الديموقراطيين وبعض الجمهوريين.

وكان جيب قد اوضح انه اساء فهم السؤال الذى طُرٍح عليه خلال مقابلة اجراها مع شبكة فوكس نيوز الامريكية اوائل هذا الاسبوع قائلا "فهمتُ السؤال بصورة خاطئة وكنتُ اتحدث عما وقع فى ضوء ما كان معروفا وقتذاك"، بينما وصف مرة اخرى السؤال بانه "افتراضى” فى الوقت الذى برر تصريحاته مرة ثالثة بقوله انه كان سيتصرف بصورة مغايرة فى العراق.

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